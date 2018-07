Wolfsburg vence Hertha e se aproxima da Liga Europa O Hertha Berlim continua caminhando a passos largos para voltar à segunda divisão do futebol alemão. Neste sábado, a equipe da capital, uma das mais tradicionais do país, sofreu a sua 15.ª derrota no Campeonato Alemão ao perder em casa, por 4 a 1, para o Wolfsburg, pela 28.ª rodada.