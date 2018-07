Wolfsburg vence Hertha e sobe na tabela do Alemão

BERLIM - O Wolfsburg subiu um degrau na tabela do Campeonato Alemão, neste domingo, ao surpreender o Hertha Berlin, fora de casa. O time do volante brasileiro Luiz Gustavo venceu a partida de virada, por 2 a 1, no complemento da 21.ª rodada, e subiu para o quinto lugar da classificação.

Com sua 11.ª vitória no campeonato, o Wolfsburg chegou aos 36 pontos e deixou para trás o Borussia Mönchengladbach, com 34. Já o Hertha Berlin estacionou nos 31 pontos e na 8.ª colocação.

A vitória que deixou o Wolfsburg mais perto dos líderes foi obtida com sofrimento neste domingo. Fora de casa, o time de Luiz Gustavo saiu atrás no placar, ao sofrer gol aos 21 minutos de jogo. Após bate-rebate na área, Skjelbred finalizou dentro da área e colocou os anfitriões em vantagem. A virada veio somente depois do intervalo. Aos 13, Knoche empatou e, aos 33, Caligiuri garantiu a vitória dos visitantes.

Ainda neste domingo, o Nuremberg derrotou o Augsburg por 1 a 0, com gol de Josip Drmic, aos 20 minutos do segundo tempo.