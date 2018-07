Wolfsburg volta a vencer no Campeonato Alemão

Irregular no começo da temporada 2010/2011, o Wolfsburg se recuperou de uma sequências de três tropeços no Campeonato Alemão e derrotou neste sábado o Stuttgart por 2 a 0, em casa. A equipe, porém, segue em situação ruim na competição e assumiu apenas o 12º lugar, com 13 pontos. Já o Stuttgart segue com sete pontos, em antepenúltimo lugar.

O brasileiro Diego foi um dos destaques da vitória do Wolfsburg ao participar dos dois gols do jogo. Aos cinco minutos do primeiro tempo, o meia cobrou escanteio e o zagueiro Kjaer cabeceou forte. A bola tocou no travessão, passou pela linha e voltou. Atento, o árbitro deu o gol.

O segundo gol do Wolfsburg saiu apenas na etapa final, também após cobrança de escanteio. Aos 30 minutos, Diego cruzou para o atacante Dzeko cabecear para as redes e definir a vitória sobre o Stuttgart por 2 a 0.

Em casa, o Werder Bremen foi surpreendido e derrotado pelo Nuremberg por 3 a 2. Ilkay Gündogan, duas vezes, e Mehmet Ekici fizeram os gols dos visitantes enquanto Hugo Almeida e Claudio Pizarro marcaram para o time da casa.

Com três gols do atacante Milivoje Novakovic, o Colônia deixou a lanterna e a zona de rebaixamento do Campeonato Alemão ao derrotar o Hamburgo por 3 a 2. Petric e Son fizeram os gols do time visitante.

Com dois gols de Gekas e um do brasileiro Caio, ex-Palmeiras, o Eintracht Frankfurt derrotou o St. Pauli por 3 a 1, fora de casa. Já o Kaiserlautern bateu o Borussia Mönchengladbach por 3 a 0.