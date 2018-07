Wolverhampton demite técnico após sofrer goleada

McCarthy, que estava no clube de 2006, se tornou o terceiro técnico a perder o emprego na elite da Inglaterra nesta temporada. Anteriormente, Steve Bruce deixou o Sunderland, em dezembro, e Neil Warnock saiu do Queens Park Rangers no mês passado. "A diretoria tomou a difícil decisão de rescindir o contrato de Mick, depois do desempenho ruim do time, que somou apenas 14 pontos nas últimas 22 partidas no campeonato", disse o Wolverhampton em um comunicado oficial.

McCarthy, que jogou 57 vezes pela seleção da Irlanda e dirigiu a seleção nacional na Copa do Mundo de 2002, levou o time à elite do futebol da Inglaterra em 2009. No momento, o time está apenas em 18º lugar no Campeonato Inglês.

O assistente-técnico Terry Connor assumiu o comando do Wolverhampton enquanto o clube procura um substituto para McCarthy. Rafa Benítez e Alan Curbishley são os favoritos para assumir a vaga do técnico irlandês.