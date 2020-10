Wolverhampton derrota Leeds e se aproxima dos líderes do Inglês

Depois de um fim de semana recheado de gols no Campeonato Inglês, com média de 3,3 gols por partida, a quinta rodada chegou ao fim nesta segunda-feira de forma modesta nos placares. Houve apenas um gol em dois jogos, com destaque para o triunfo do Wolverhampton sobre o Leeds por 1 a 0, fora de casa.

Em Leeds, o time visitante balançou as redes aos 25 minutos do segundo tempo, com Raúl Jiménez, em chute de fora da área. O atacante mexicano contou com ajuda de Kalvin Phillips, que tentou desviar, de cabeça, a finalização, e acabou dificultando ainda mais a vida do goleiro Illan Meslier, que não alcançou.

Leia Também Aston Villa derrota Leicester e garante vice-liderança do Inglês

Um dos destaques da última edição do Inglês, o Wolverhampton agora é o sexto colocado da tabela, com nove pontos, quatro abaixo do líder Everton. O Leeds, comandado pelo técnico Marcelo Bielsa, é o 10º, com sete pontos.

Antes da vitória do Wolverhampton, a rodada contou com o 0 a 0 entre West Bromwich e o Burnley, na casa do primeiro. O resultado surpreendeu porque foi o primeiro empate sem gols desta edição do Inglês, em 47 jogos.

Até os jogos desta segunda, o campeonato somava 171 gols em 46 jogos, com a melhor média de gols da história para o início da competição. O fim de semana, por exemplo, foi marcado por placares incomuns, como o 3 a 3 entre Tottenham e West Ham e também no duelo envolvendo Chelsea e Southampton. A vitória mais elástica foi do Manchester United, com o 4 a 1 sobre o Newcastle, fora de casa.