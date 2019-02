Wolverhampton e Crystal Palace avançam às quartas de final da Copa da Inglaterra

Em um domingo sem os grandes clubes do país em campo, Wolverhampton e Crystal Palace foram os destaques ao vencerem e garantirem a classificação para as quartas de final da Copa da Inglaterra. O primeiro ganhou do Bristol City, da segunda divisão, por 1 a 0 e o segundo Palace bateu o Doncaster Rovers, da terceira divisão, por 2 a 0.

Sétimo colocado no Campeonato Inglês, o Wolverhampton teve dificuldades para bater o Bristol City, que está em sexto na segunda divisão. O único gol da partida foi marcado aos 28 minutos do primeiro tempo pelo atacante português Ivan Cavaleiro.

O Crystal Palace, em 13.º lugar na elite inglesa, conseguiu definir a classificação logo no primeiro tempo da partida diante do Doncaster Rovers. O alemão Jeffrey Schlupp abriu o placar aos oito minutos. Pouco antes do intervalo, aos 45, o meia Max Meyer deu números finais à partida.

Fechando a rodada deste domingo, em duelo entre times da segunda divisão, o Swansea City goleou o Brentford por 4 a 1 e também avançou. Apesar do placar elástico, foi o clube visitante que abriu o placar aos 28 minutos do primeiro tempo. A reação da equipe do País de Gales veio apenas na segunda etapa, com dois gols marcados em sequência, aos quatro e aos oito. O atacante Bersant Celina ampliou o marcador aos 21 e o escocês George Byers deu números finais ao jogo.

Além destas três equipes, o Manchester City também havia garantido uma vaga para a próxima fase da competição no sábado. A equipe do técnico espanhol Pep Guardiola goleou Newport County por 4 a 1. No mesmo dia, Millwall e Brighton venceram e avançaram às quartas.

Na sexta-feira, o Watford venceu o Queens Park Rangers por 1 a 0 e também garantiu a classificação. A última vaga será definida nesta segunda no clássico entre Chelsea e Manchester United, no estádio Stamford Bridge, em Londres.