WTorre critica Prefeitura por obra da Arena Palestra

A construtora desejava derrubá-la, mas para isso seria necessário um novo documento, já que esta ação caracterizaria a construção de um novo estádio. Com isso, a WTorre buscou alternativas para seguir com a obra da Arena Palestra e um alvará não faria diferença neste momento, de acordo com a empresa. "Se chegar agora, não adianta mais para a gente", disse Rogério Dezembro, diretor de novos negócios da WTorre.

Apenas neste mês, a WTorre recebeu o Habite-se da Prefeitura de São Paulo para ocupar os prédios construídos na Arena Palestra. Ao comentar as dificuldades, Dezembro insinuou que o Corinthians está tendo menos problemas burocráticos para construir o seu estádio - o Itaquerão - e avaliou que pode ter faltado "boa vontade" com a obra da arena palmeirense.

"Faltou um pouquinho mais de boa vontade. Era do interesse da cidade ver esse estádio revitalizado. A gente estranha que tenha tido boa vontade para um lado e não para o outro", afirmou Dezembro. "Nem depois de reiterados pedidos, conseguimos derrubar essa parte do estádio", completou, durante uma visita para a imprensa, realizada nesta terça-feira, nas obras da Arena Palestra.

Dezembro lembrou que a obra palmeirense começou bem antes da corintiana, que terá seu estádio utilizado na Copa do Mundo de 2014. Para o diretor da WTorre, porém, existe uma vantagem do estádio não ser utilizado no Mundial, já que a construtora não precisa seguir exigências impostas pela Fifa. "Acho estranho porque a gente estava construindo o estádio antes, mas, do ponto vista comercial, acho até melhor para a gente", comentou.