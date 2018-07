WTorre culpa chuva forte por poças no gramado do Allianz Parque

A WTorre, construtora responsável pelo Allianz Parque, emitiu nota neste sábado para explicar o acúmulo de água no gramado da arena durante o jogo entre Palmeiras e Santos, pelo Campeonato Brasileiro. Um dia depois de ter sido plantado, o campo não conseguiu drenar o excesso de água, pois, segundo a empresa, a chuva que caiu em São Paulo foi intensa demais para o sistema de escoamento dar conta.

A construtora realizou o replantio completo do gramado entre quarta e sexta-feira, logo após o local ter recebido shows de um festival de rock. O Allianz Parque utilizou uma técnica nova para isso, que consiste em levar ao estádio cortes mais profundos das placas de grama. A mesma medida de troca do gramado foi realizada em abril e será novamente efetuada em outubro, quando o local receberá outros shows.

"No entanto, um volume de chuva muito acima do normal atingiu a arena nesse sábado. O que ocorre é que como os rolos de grama pré-plantados possuem uma espessura muito grande para sua fixação no campo, a drenagem ocorre de forma um pouco mais lenta do que de costume. Se fosse uma chuva menos intensa, não haveria nenhum tipo de problema", diz a empresa na nota.

Antes da partida alguns funcionários tentaram amenizar as poças d'água com perfurações no piso com um rastelo. No intervalo da partida também houve tentativas para diminuir o acúmulo de água. "O Allianz Parque tem investido pesado nos últimos meses para desenvolver em nosso país nova tecnologia de plantio rápido do gramado. Essa inovação tem se mostrado extremamente eficaz, garantindo ao Palmeiras, além de um número maior de jogos em sua casa, um gramado de alta qualidade em todos as suas partidas", afirma a empresa.