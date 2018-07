WTorre divulga oitavo episódio da série Intervalo

A WTorre divulgou nesta segunda-feira o oitavo episódio da série Intervalo, intitulado 360º, documentário que conta a história da construção da Allianz Parque, futura casa do Palmeiras. O vídeo mostra a finalização do nível superior de arquibancadas e a colocação da última viga mestra que sustenta a cobertura. Com a finalização do último anel de arquibancadas, 100% dos trabalhos feitos na cobertura foram liberados.

O episódio apresenta também detalhes do sistema acústico do Allianz Parque e o içamento da última viga mestra de sustentação da cobertura. A viga é uma das peças mais pesadas de toda a obra, com 75 toneladas e 100 metros de comprimento. Atualmente, a obra tem mais de 70% de conclusão e segue com a finalização da cobertura, além de trabalhos de instalações e acabamento.