Xabi Alonso deixa Real e assina com Bayern de Munique por dois anos

O Bayern de Munique oficializou nesta sexta-feira a contratação do volante Xabi Alonso, do Real Madrid. Os dois clubes anunciaram que chegaram a um acordo para a transferência do jogador, que assinou um contrato de dois anos com a equipe alemã. Na última quinta, a negociação já estava bem avançada e agora foi sacramentada no dia seguinte. Os valores da contratação não foram reveladas pelas partes.

O atleta de 32 anos, que na última quarta-feira também anunciou a sua aposentadoria da seleção espanhola, assim percorreu caminho inverso ao de Toni Kroos, meio-campista que deixou o Bayern para jogar pelo Real após ter ajudado a Alemanha a conquistar o título da Copa do Mundo de 2014.

Xabi Alonso chega a Munique para preencher a lacuna aberta também pelo volante espanhol Javi Martinez, que sofreu grave lesão no joelho na final da Supercopa da Alemanha, diante do Borussia Dortmund, e terá de ficar seis meses afastado dos gramados.

Agora oficializado como reforço do Bayern, Xabi Alonso concedeu entrevista coletiva nesta sexta, em Madri, onde agradeceu aos torcedores do Real e ao clube pelos cinco anos vividos com a camisa que ele vinha defendendo desde 2009. "Desde o primeiro dia me fizeram me sentir em casa e me deram todo o respeito e carinho que um jogador necessita. Deixo de ser parte deste time, mas nunca vou deixar de fazer parte da família madridista", ressaltou.

O jogador também revelou que não foi fácil deixar o Real, clube pelo qual conquistou na temporada passada o título da Liga dos Campeões, além de ter atingido outros feitos. "Foram cinco anos maravilhosos. É um dia triste por uma parte, pois fecho uma etapa maravilhosa, que aproveitei muito. Agora começa uma nova etapa para mim. Foi a decisão mais complicada da minha vida, sair do (Real) Madrid nunca é fácil. Pensei bem e queria ser honesto comigo mesmo e com o Real Madrid. É preciso saber quando dizer adeus, e creio que este era o melhor momento", enfatizou.

Comandado por Pepe Guardiola, o Bayern passa a contar agora com cinco jogadores espanhóis em seu elenco. Os outros são Javi Martinez, Thiago Alcantara, Pepe Reina e Juan Bernat. Entre eles, Thiago é outro meio-campista que se recupera de lesão e não deve jogar antes de outubro. Para completar, Bastian Schweinsteiger estará fora por várias semanas em razão de uma lesão no joelho.