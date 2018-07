Xabi Alonso diz que Carlos Ancelotti pesou para renovação

MADRI - Depois de algumas semanas de negociação, o volante Xabi Alonso definiu na última quarta-feira a renovação de seu contrato com o Real Madrid. O jogador teria o vínculo encerrado em julho, mas o prorrogou por dois anos. Ele mesmo admitiu que um personagem foi determinante para sua decisão de permanecer no clube: o técnico Carlo Ancelotti.

"Provavelmente ele (Ancelotti) foi quem mais insistiu para que eu ficasse e me perguntava constantemente como iam as coisas. Ele foi meio-campista e sabe o que é preciso para essa posição. Ter seu apoio dentro do vestiário e ver como ele se manifestou na imprensa foi decisivo para eu tomar esta decisão", declarou o jogador. Ancelotti e Xabi Alonso trabalham juntos desde o início desta temporada, mas o curto período não impediu que uma boa relação entre os dois fosse criada.

"Sempre tive boa comunicação com os treinadores. Estou aqui para o que ele (Ancelotti) precisar. O Ancelotti e eu nos entendemos." Mesmo com José Mourinho, que teve relação conturbada com os jogadores do Real na temporada, passada, Xabi Alonso garantiu ter bom relacionamento. A imprensa europeia inclusive noticiou que o português havia convidado o volante para atuar no Chelsea. "Tenho boa relação com ele (Mourinho), mas não me disse nada para ir para o Chelsea", desmentiu o jogador.