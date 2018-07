Xabi Alonso festeja 2 gols em 100.º jogo pela Espanha

"A equipe tem sido fenomenal. Ficar na frente no marcador facilita as coisas. Estou feliz por celebrar minha partida número 100 com dois gols", afirmou Xabi Alonso, que balançou as redes no primeiro tempo com uma cabeçada certeira e depois com um pênalti no final do confronto.

O jogador, porém, admitiu que a Espanha precisa evoluir diante dos portugueses, na semifinal da competição, pois esteve longe de mostrar uma grande atuação neste sábado. "Nós controlamos o jogo e tentaremos jogar igual ou melhor diante de Portugal", completou.

Já o técnico Vicente del Bosque, que abriu mão de escalar atacantes de ofício diante da França e acabou triunfando com um futebol pragmático, evitou ficar falando muito sobre a sua opção de colocar Fernando Torres e Pedro no time apenas no decorrer do duelo. Ele defendeu a escalação de Cesc Fábregas como referência ofensiva.

"Temos três atacantes que são bons, mas jogar com Cesc nos permite ter essa continuidade no jogo... e não tenho que dar muito mais explicações", disse, para depois completar: "Em todo momento temos jogado bem".