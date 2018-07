Xabi Alonso ironiza estilo de jogo do Barcelona

MADRI - A classificação do Real Madrid para a decisão da Copa do Rei com uma expressiva vitória por 3 a 1 sobre o Barcelona, na última quarta-feira, aumentou a moral do elenco, que já não é tão cuidadoso ao fazer comentários sobre o rival. O último jogador a provocar o time catalão foi o volante Xabi Alonso, que ironizou o estilo de jogo do oponente.

Em entrevista à Uefa, Alonso exaltou o comportamento do Real Madrid em campo e os jogadores do seu setor ofensivo. Para isso, criticou o "tiqui-taca", estilo de jogo utilizado pelo Barcelona, com insistente troca de passes, sem pressa para alcançar a meta adversária. "Não jogamos o tiqui-taca. Nosso objetivo está claro, buscar a área do adversário", disse. "No ataque, temos jogadores que superam os que havia nos meus outros clubes. Nossos atacantes podem criar chances de gol a qualquer momento".

O Real Madrid eliminou o rival na Copa do Rei, mas tem chances remotas de conquistar o título do Campeonato Espanhol, em que ocupa a terceira colocação, com 52 pontos, enquanto o Barcelona é o líder, com 68. De qualquer forma, as duas equipes voltam a se enfrentar no próximo sábado, no Santiago Bernabéu, pela competição.

Após o clássico, o Real Madrid vai concentrar as suas atenções na Liga dos Campeões da Europa. Após empate por 1 a 1 no Santiago Bernabéu, o time vai enfrentar o Manchester United na próxima terça-feira no Old Trafford, pelas oitavas de final. Maior vencedor do torneio, com nove conquistas, o time não é campeão desde a temporada 2001/2002.

Assim, Alonso admite que voltar a ser campeão é um objetivo, mas garante que isso não é uma obsessão do Real. "Do ponto de vista dos torcedores e pela história de ambos os clubes, Manchester United x Real Madrid é puro futebol. A 10ª (conquista da Liga dos Campeões) não tem que se tornar uma obsessão, porque isso não ajuda, mas sim um objetivo importante", disse.