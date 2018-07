Xabi Alonso sofre perfuração do tímpano após pancada

MADRI - O volante Xabi Alonso pode voltar a desfalcar o Real Madrid nas primeiras semanas de 2014. O jogador sofreu uma perfuração do tímpano do ouvido esquerdo durante o jogo de domingo, em rodada do Campeonato Espanhol, e ainda não tem previsão de retorno aos gramados.

Alonso se machucou ao levar uma cotovelada em uma disputa de bola aérea durante o jogo contra o Valencia, no Estádio Mestalla - o Real venceu por 3 a 2, fora de casa. O volante de 32 anos sentiu dores no local, mas seguiu jogando até o apito final.

Somente ao fim da partida reclamou de dores mais fortes no ouvido e foi encaminhado para exames, que constataram a perfuração do tímpano. A comissão técnica torce para que o jogador se recupere rapidamente durante as duas semanas de recesso no futebol espanhol. A próxima partida do Real será disputada no dia 6 de janeiro, contra o Celta de Vigo.

Caso não se reabilite a tempo, Alonso voltará a desfalcar o Real nesta temporada. Ele já havia sido baixa no time por cerca de três meses, após sofrer uma fratura no pé direito, em agosto.