Xabi Alonso treina e volta ao Real Madrid contra o Manchester United

O volante Xabi Alonso não deve ser problema no Real Madrid para o primeiro jogo com o Manchester United pelas oitavas de final da Copa dos Campeões da Europa. Nesta segunda-feira, o jogador da seleção espanhola treinou normalmente no CT do clube, encerrando as preocupações sobre uma possível ausência no duelo de quarta-feira no Santiago Bernabéu.

Xabi Alonso não participou da vitória do Real Madrid por 4 a 1 sobre o Sevilla, no último sábado, e apenas treinou em separado neste domingo. Agora, porém, ele trabalhou normalmente com o restante do grupo, assim com o atacante português Cristiano Ronaldo e o meia croata Luka Modric.

O zagueiro Raphael Varane também treinou nesta segunda com o elenco do Real Madrid. Assim, o técnico José Mourinho tem todos os zagueiros à disposição para o duelo com o Manchester United após o português Pepe retornar ao time na goleada sobre o Sevilla. Ele ficou aproximadamente um mês afastado dos gramados por causa de uma lesão.