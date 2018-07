Xabi Alonso treina e volta ao Real Madrid na quarta O volante Xabi Alonso não deve ser problema no Real Madrid para o primeiro jogo com o Manchester United pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Nesta segunda-feira, o jogador da seleção espanhola treinou normalmente no CT do clube, encerrando as preocupações sobre uma possível ausência no duelo de quarta-feira no Santiago Bernabéu.