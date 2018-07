Xabi Alonso volta a treinar com grupo do Real Madrid

MADRI - O técnico Carlo Ancelotti teve uma ótima novidade no treino desta quinta-feira do Real Madrid. O volante Xabi Alonso voltou a participar de uma atividade com o grupo depois de ter passado por procedimento cirúrgico no início de junho para tratar de uma pubalgia. O jogador inclusive ficou de fora da Copa das Confederações por conta da operação.

Xabi Alonso participou apenas da primeira parte do treinamento desta quinta. Pela manhã, o elenco madrilenho fez um forte aquecimento, seguido de uma atividade física e outro treino de toque de bola. Apesar do retorno, o volante não quer apressar a volta aos gramados e ainda não se sabe se ele atuará normalmente no início da próxima temporada.

Outro que voltou a trabalhar nesta quinta-feira foi o zagueiro Varane, que se recuperou de cirurgia no joelho direito e também esteve na atividade pela parte da manhã. Já o lateral Fábio Coentrão foi liberado do primeiro treino do Real no dia, Mas participou normalmente à tarde.