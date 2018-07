Xandão, do São Paulo, é absolvido em caso de doping

Acompanhado do médico do São Paulo, José Sanchez, Xandão prestou depoimento perante a Quarta Comissão Disciplinar do STJD e explicou o uso do colírio no dia do jogo na Arena da Baixada. "Se não tivesse usado o remédio, talvez não pudesse jogar, pois estava me atrapalhando demais. Minha reação quando me falaram sobre o doping foi de dar risada e de forma irônica. Não acreditei. O doutor Sanchez também não entendeu o motivo de eu ter sido pego no doping, pois utilizei o medicamento de uso oftalmológico", disse o zagueiro.

Xandão mostrou confiança na responsabilidade do departamento médico do São Paulo. "O departamento médico tem muito zelo com relação aos problemas antidoping. Nós ligamos para os médicos, que nos pedem para dizermos que não podemos nos automedicar. Sempre procuramos avisar a eles quando fazemos algo. O médico estuda a via inteira e se me autoriza a tomar algum remédio, tomo sem problema. Ele é um profissional da área. Estou muito tranquilo", ressaltou o zagueiro.

Antes do julgamento, o jogador do São Paulo já havia sido suspenso preventivamente por 30 dias. Com a absolvição em primeira instância, a Procuradoria do STJD deve recorrer da decisão à segunda instância, no Pleno, e o caso ainda pode chegar à Corte Arbitral do Esporte (CAS), na Suíça.