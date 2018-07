Xandão quer manter defesa do São Paulo em alto nível Poucos reservas podem se orgulhar de terem jogado tantas vezes no ano quanto Xandão. O primeiro suplente da zaga do São Paulo pode mais uma vez começar jogando neste sábado, contra o Santos, já que Rhodolfo tem um edema na panturrilha esquerda e dificilmente participará do clássico. Seria a 15.ª partida dele na temporada.