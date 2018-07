Xavi ainda é valioso para o Barcelona, diz Luis Enrique

O técnico do Barcelona, Luis Enrique, declarou apoio ao meio-campista Xavi e disse que o jogador veterano ainda é um membro valioso para o elenco, apesar de ter jogado apenas 45 minutos nos cinco primeiros jogos do time no Campeonato Espanhol.

O volante de 34 anos foi peça fundamental para o Barcelona e a seleção da Espanha nas conquistas dos últimos anos, vencendo uma série de campeonatos, mas parece ter perdido espaço no clube catalão com a reestruturação promovida por Luis Enrique no time nesta temporada.

Xavi foi eleito o melhor jogador da Eurocopa de 2008, quando a campeã Espanha deu início a uma série histórica de vitórias que incluiu a conquista do título mundial em 2010 na África do Sul e o bicampeonato europeu em 2012.

No entanto, após a péssima campanha da Espanha na Copa do Mundo deste ano no Brasil, em que a equipe foi eliminada na primeira fase, Xavi anunciou sua aposentadoria da seleção espanhola. Ele também avaliou possíveis transferências para o Catar e os Estados Unidos, mas, a pedido de Luis Enrique, acabou permanecendo no Barcelona, clube onde foi revelado e único de sua carreira profissional até o momento.

"Ele é um jogador fantástico e todos nós sabemos disso, mas eu vou escolher quem é melhor para jogar em cada partida", disse Luis Enrique em entrevista em Barcelona. "Ele tem o comportamento certo, e quando ele não joga há um debate, mas eu sempre vou responder da mesma maneira. Eu vou decidir quem joga e tenho certeza que ele poderia ter jogado e ido muito bem, mas a decisão é minha.."

O Barcelona venceu os quatro primeiros jogos no Campeonato Espanhol, mas empatou por 0 x 0 com o Málaga na rodada passada. O Barça enfrenta o Granada no fim de semana.