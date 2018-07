Xavi anunciará saída do Barcelona e acordo com Al Sadd na quinta-feira

Com 35 anos e recordista de partidas no Barcelona, e atual capitão do clube, Xavi está pronto para seguir os passos do ex-colega de seleção espanhola Raúl, que jogou pelo Al Sadd entre 2012 e 2014.

Xavi também vai trabalhar com a Academia de Talentos do Catar, se tornar um embaixador para a Copa do Mundo de 2022 que será sediada no Estado do Golfo, um dos principais patrocinadores do Barcelona, e começar sua preparação como técnico, disse seu empresário, Ivan Corretja.

Ele se negou a comentar sobre relatos da mídia de que Xavi irá ganhar 10 milhões de euros por temporada.

Após se juntar ao Barcelona em 1991, Xavi se formou na academia do clube para o time titular em 1998. No entanto, ele teve pouco tempo em campo na atual temporada sob comando do técnico Luis Enrique.

Com o Barcelona, Xavi ganhou três Ligas dos Campeões, oito Ligas Espanholas e diversos outros troféus.

(Reportagem de Iain Rogers)