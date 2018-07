Xavi reprova 'lambreta' de Neymar: 'Precisa saber ganhar e perder'

De saída do Barcelona após 17 temporadas e uma série de títulos, o meia Xavi comentou, em entrevista ao jornal catalão Sport, a 'carretilha' aplicada por Neymar nos instantes finais da decisão da Copa do Rei, contra o Athletic Bilbao. Para o espanhol, Neymar deveria 'fazer uma reflexão séria'.

"Os jogadores do Athletic Bilbao reagiram normalmente, com o resultado da partida e no último minuto. Se isso é feito no primeiro minuto, com 0 a 0 ou com o time perdendo, mas pela forma que foi... Ele precisa fazer uma reflexão séria", comentou o campeão mundial de 2010.

Na ocasião, Neymar aplicou o drible nos instantes finais da partida, quando o Barça já ganhava por 3 a 1. Após o lance, os jogadores do Bilbao foram tirar satisfação com o brasileiro.

"Neymar disse que não quer mudar sua forma de jogar. Vai ser difícil assim. Ele precisa saber ganhar e perder. Deveria refletir sobre isso, pois é um menino extraordinário e humilde, mas há essa coisa de brasileiro, que o vê como parte do show, mas aqui se vê como falta de respeito", analisou Xavi.

