Xavi defende Messi e critica gramados da Copa América

"Leo é o melhor jogador do mundo, e infelizmente para ele, quando as coisas não vão bem para a Argentina, as críticas vão na direção dele", disse Xavi em coletiva de imprensa.

"As críticas são totalmente exageradas. Ele fez uma Copa América fantástica, apesar da decepção que foi a eliminação da Argentina", disse o jogador espanhol.

A Argentina, que foi campeã da Copa América pela última vez em 1993 e sedia o torneio atual, foi desancada pela mídia depois de ser derrotada pelo Uruguai numa disputa de pênaltis nas quartas de final.

Como Jogador do Ano atual, os argentinos esperavam que Messi os conduzisse a sua primeira vitória importante desde 1993.

Xavi disse que alguns dos gramados da Copa América "não estavam em boa condição" e que a situação "é lamentável para o futebol".

"É fundamental que o gramado esteja em boa condição", disse ele.

"Num campo em má condição, tudo é mais igualado fisicamente, em termos de talento, tecnicamente. Num gramado bom, o talento tem mais condições de se destacar", disse.