Xavi desfalcará Barcelona contra o Rayo Vallecano O Barcelona não poderá utilizar o meia Xavi Hernández na partida contra o Rayo Vallecano, neste domingo, no Camp Nou, pela 28ª rodada do Campeonato Espanhol. O jogador se contundiu na última terça-feira, durante a vitória por 4 a 0 sobre o Milan, pela Liga dos Campeões da Europa, e foi descartado do confronto pelo departamento médico.