Xavi diz estar perto de renovar com o Barcelona

BARCELONA - Xavi Hernandez revelou nesta quinta-feira que está perto de realizar seu sonho de se aposentar no Barcelona. Prestes a completar 33 anos, o meia deve renovar seu contrato com o clube catalão nos próximos dias, o que deve garantir o fim de sua carreira no time em que foi revelado, no futuro. O jogador não revelou qual será a duração do novo vínculo.

"Os dois lados não devem demorar para chegar a um acordo. Meu sonho de encerrar minha carreira no Barcelona se tornará realidade. Estou muito feliz por ter a chance de me aposentar aqui", comemorou o jogador, considerado um dos melhores do mundo na atualidade.

Xavi não deu detalhes sobre o novo contrato, mas indicou que deve permanecer no clube por mais três anos. "Se eu estiver aqui ainda aos 36 anos, será um privilégio. Este clube é o amor da minha vida. Neste momento, quero aproveitar bastante até 2016", comentou.

O experiente jogador, um dos principais da seleção espanhola, já tem uma história de 21 anos no clube catalão. Ele chegou ao Barcelona aos 11 anos, ainda em 1991. E fez sua estreia no time principal em 1998. Desde então, acumulou 20 títulos, incluindo três troféus da Liga dos Campeões e seis do Campeonato Espanhol.