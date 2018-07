Xavi diz que chegou o momento da Espanha ser campeã

O meio-campista Xavi Hernandez admitiu, nesta segunda-feira, o favoritismo espanhol para a Copa do Mundo da África do Sul. Entusiasmado, o jogador do Barcelona afirmou que finalmente chegou o momento da Espanha conquistar o seu primeiro título mundial.

"Não será fácil, mas precisamos sonhar, sabendo que podemos competir com qualquer um. E a grande verdade é que chegou o momento da Espanha em um Mundial. Precisamos apenas acertar pequenos detalhes para competir bem", afirmou o jogador, explicando que o momento atual lembra a Eurocopa de 2008, quando a Espanha foi campeã.

"Em tudo se parece com a Eurocopa. Mudaram poucas coisas, mas a filosofia de jogo, o padrão é o mesmo. Sensações boas, sonhos intactos e mais experiência em competições importantes. Temos tudo em nossas mãos", acrescentou.

Sobre os demais favoritos para a Copa do Mundo, Xavi listou alguns dos campeões mundiais. "Para mim, os favoritos são os que têm história. As seleções que já foram campeãs: França, Brasil, Argentina, Itália, Alemanha", opinou.