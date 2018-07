Xavi diz que Fabregas 'está sofrendo' no Arsenal

Xavi revelou que se encontrou com o seu compatriota na ilha espanhola de Ibiza durante as férias e confirmou que o jogador segue lutando para ser liberado do time inglês. A equipe de Londres, porém, continua disposta a continuar com o jogador, apesar do interesse do Barcelona em contratá-lo e do próprio desejo do atleta de sair da Inglaterra.

"Falei com Cesc (Fabregas) em Ibiza e ele me disse que estava sofrendo porque queria vir (para o Barcelona). É o que mais deseja, ele tem feito tudo para vir e quer que o Arsenal o deixe ir embora", afirmou Xavi, em entrevista publicada pelo site oficial do Barcelona, na qual enfatizou que a ida do jogador para a equipe espanhola depende agora apenas do Arsenal.

Na última segunda-feira, porém, o técnico Arsène Wenger disse que está confiante de que Fabregas seguirá no Arsenal para disputar a próxima temporada do futebol europeu. "Nossa posição é sempre a mesma, queremos manter Cesc e vou lutar para que possamos mantê-lo", afirmou o treinador, que tem o meia como o seu capitão na equipe inglesa.

Lesionado, Fabregas ficou fora de uma excursão que o Arsenal realiza na Ásia, mas o fato não estaria relacionado com a sua possível transferência. A imprensa espanhola noticiou nesta quarta-feira que o Barcelona prepara uma oferta de 40 milhões de euros para contratar o atleta. O fato é que Xavi já vê a sua equipe, com ou sem a vinda do meia Arsenal, com um elenco "suficiente para fazer história".

Além de Fabregas, o Barcelona tenta finalizar os últimos detalhes para poder anunciar a contratação do atacante chileno Alexis Sánchez, destaque da Udinese e que está defendendo o seu país na Copa América. Ao ser questionado sobre a possível aquisição, Xavi fez vários elogios ao jogador. "É dinâmico, vertical, direto", disse, antes de enfatizar que ele seria uma contratação "espetacular".