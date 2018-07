Xavi diz que jogadores do Real 'não sabem perder' A rivalidade crescente entre Real Madrid e Barcelona ganhou mais um episódio nesta sexta-feira, quando o site do jornal espanhol El Mundo divulgou um vídeo no qual Xavi, da equipe catalã, dava opiniões sobre os jogadores do time madrilenho antes de uma entrevista. Entre as críticas, o jogador afirmou que os adversários "não sabem perder".