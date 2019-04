Xavi é campeão no Catar e se torna o terceiro atleta com mais títulos no futebol

Um dos jogadores com mais títulos na atualidade, Xavi Hernández conquistou mais um troféu para abrilhantar ainda mais a sua vitoriosa carreira. O meio-campista espanhol foi campeão do Campeonato Catariano com uma rodada de antecedência pelo Al Sadd, que goleou o Al-Ahli por 7 a 2 nesta quinta-feira.

Foi a 32ª conquista do veterano de 39 anos em sua trajetória nos gramados, o que o faz ultrapassar Piqué e se tornar o terceiro atleta em atividade do futebol com mais títulos. Andrés Iniesta é o segundo e Daniel Alves lidera o ranking formado pelos jogadores mais vencedores entre os que ainda estão atuando profissionalmente. Pelé, com 37 taças, é o maior campeão da história.

Estrela e capitão da equipe, Xavi teve boa atuação. Ele deu a assistência para o segundo gol e foi substituído aos 12 minutos do segundo tempo. A equipe da cidade de Doha lidera a competição, com 54 pontos, e restando um jogo para o término do torneio, não pode mais ser alcançada pelo vice-líder Al-Duhail, que tem sete pontos a menos.

Três gols de Bounedjah, dois de Al Haydos, um de Jung Woo-Young e outro de Afif garantiram o triunfo fácil e, consequentemente, o título do Al Sadd, o 14º de sua história, consolidando a hegemonia do clube no futebol do Catar. O time de Xavi é o maior campeão nacional e tem, agora, seis taças a mais que o Qatar SC e o Al-Rayyan, as outras equipes com mais conquistas.

No Catar desde 2015, Xavi já conquistou a Copa do Emir, a Copa do Catar e a Copa do Sheikh Jassim. Depois que encerrar a passagem pelo clube, com quem tem contrato até o final deste ano, o ex-astro do Barcelona admitiu que pretende pendurar as chuteiras.