Xavi é eleito o melhor de 2010 por revista inglesa

O espanhol Xavi desbancou os companheiros do Barcelona e foi eleito o melhor jogador de 2010 pela respeitada revista inglesa World Soccer. Primeiro atleta da Espanha a receber a honraria, Xavi recebeu 25,8% dos votos dos leitores da publicação, superando o argentino Lionel Messi, com 24,1%, e o holandês Wesley Sneijder, com 17,3%.

Xavi se destacou na temporada ao comandar o meio-campo do Barcelona, campeão nacional, e da seleção espanhola, campeã mundial na África do Sul. Nas duas equipes, o meia jogou ao lado de Iniesta, um dos favoritos para receber o prêmio de melhor do ano da Fifa. Iniesta, que entrou no time ideal de 2010 do jornal esportivo francês L''Équipe, foi apenas o quinto mais votado na eleição da World Soccer, com 10,8%.

Eleito o melhor jogador da Copa do Mundo, o uruguaio Diego Forlán ficou na quarta colocação, com 15,8%. "A disputa deste ano foi uma das mais apertadas da história do prêmio, com Xavi, Messi, Sneijder, Forlán e Iniesta recebendo uma proporção significativa do total de votos", admitiu a revista inglesa, ao anunciar o resultado da apuração.

A publicação também anunciou uma lista com as dez revelações do ano, incluindo dois brasileiros. Neymar, do Santos, ficou em quinto lugar, com 4,1% dos votos, enquanto Philippe Coutinho, da Inter de Milão, foi o sétimo mais votado, com 1,5%. A principal revelação do ano foi o alemão Thomas Müller, que recebeu o mesmo prêmio na Copa, com 45,8%.

Na eleição da melhor equipe do ano, que inclui seleções e clubes, a campeã mundial Espanha liderou com 63,3% dos votos, à frente de Inter de Milão (16,5%), Barcelona (5,3%), Uruguai (3,5%) e Alemanha (2,4%). O Santos, destaque no primeiro semestre de 2010, ficou em décimo lugar, com a preferência de 0,9% dos leitores da revista.

Entre os técnicos, o português José Mourinho também venceu com folga. Campeão italiano e da Liga dos Campeões pela Inter de Milão, ele recebeu 48,3% dos votos. Mourinho superou Vicente Del Bosque, que levou a Espanha ao título mundial, com 26,6%. Responsável pelo surpreendente quarto lugar do Uruguai na Copa, Oscar Tabarez foi o terceiro mais votado, com 5,2%.