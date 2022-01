Xavi está encantado com o brasileiro Daniel Alves no Barcelona: 'Muito versátil'

Xavi disputou inúmeras partidas ao lado de Daniel Alves no Barcelona. Mas se acostumou a ver o jogador brasileiro brilhando na lateral-direita. Agora na função de treinador, ele está encantado com a versatilidade do comandado.

Daniel Alves disputou somente dois jogos neste retorno à Espanha, um deles o amistoso contra o Boca Juniors. Foi o suficiente para deixar o amigo treinador bastante entusiasmado e confiante em ter ajuda de peso para reerguer o Barcelona.

"O Dani Alves pode nos dar muitas coisas. Como lateral, como meia, como extremo... Ele nos dá muitas opções, é muito versátil", afirmou Xavi nesta sexta-feira ao explicar o quão ganha com este retorno do brasileiro.

O veterano prometeu ajudar o Barcelona a voltar a ser forte no cenário mundial e, aos 38 anos, vem se dedicando como um jovem nos trabalhos, servindo de espelho para os novatos e mostrando o caminho para o ressurgimento da equipe catalã.

Neste sábado o Barcelona visita o Granada pelo Campeonato Espanhol e Daniel Alves deve ganhar a segunda oportunidade seguida para ganhar ritmo de jogo. Na quarta-feira o time faz o clássico com o Real Madrid pela semifinal da Supercopa da Espanha.

Xavi conta com o brasileiro para tentar ganhar experiência no confronto marcado para o Camp Nou. De olho no duelo do meio de semana, o treinador adiantou que o jovem Ansu Fati, recuperado de lesão, será poupado neste sábado contra o Granada para estar inteiro.