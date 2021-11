Xavi crê em vaga na Liga dos Campeões: 'Somos o Barça e vamos vencer o Bayern'

O empate frustrante contra o Benfica, por 0 a 0, no Camp Nou, terça-feira, deixou o Barcelona em situação delicada na Liga dos Campeões. Com dois pontos a mais que o time português (7 a 5), terá de ganhar na última rodada do poderoso Bayern, em Munique, para não depender de ajuda do Dínamo de Kiev. Ao invés de lamentar o tropeço caseiro, o técnico Xavi deixou o jogo garantindo uma vitória do time catalão na Alemanha, dia 8 de dezembro.

"Somos o Barça e vamos vencer o Bayern de Munique", afirmou Xavi, após o empate em casa em um jogo que daria a vaga antecipada com um triunfo. "Vamos tentar somar três pontos lá para nos classificarmos. Sabemos qual é a situação atual do ponto de vista matemático", disse, elogiando o crescimento do time. "Vi muitas coisas bonitas no esforço, na intensidade. Isso não foi suficiente e é uma pena."

O Barcelona até melhorou em relação a jogos anteriores, mas ainda deve futebol. A possível volta de Ansu Fati - se recupera de lesão - na Alemanha, e a escalação de Dembélé deixam Xavi mais confiante para a dura missão em Munique.

"Um jogador assim muda o jogo, transborda e gera medo nos zagueiros", advertiu o treinador espanhol. Apesar do discurso exalando otimismo, a tarefa do Barcelona é das mais difíceis. O Benfica recebe o Dínamo e, ganhando, obrigaria os espanhóis a vencerem em Munique, o que não será nada fácil. Caso fiquem empatados em pontuação, os portugueses avançariam por terem vencido no confronto direto (3 a 0 no Estádio da Luz e 0 a 0 no Camp Nou).

Além de ter vencido seus cinco jogos na atual edição, o Bayern vem anotando gols na Liga dos Campeões há 27 jogos seguidos. Foram impressionantes 90 bolas nas redes adversárias nesta sequência. E existe o fato de o Barcelona ter um ataque bastante econômico. Foram somente dois gols nas cinco rodadas.

A esperança de Xavi é que o esquadrão alemão, já garantido nas oitavas de final, possa entrar com uma escalação alternativa, dando descanso às principais peças.