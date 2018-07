Xavi promete Barcelona atacando o Real no Bernabéu

"Seremos valentes como sempre. Não sabemos ser passivos e tentaremos jogar no ataque", disse Xavi. "Jogaremos como nossa filosofia manda, com alegria e tendo que fazer gol", completou o meia.

O Barcelona, que já gosta de atacar por natureza, terá um motivo a mais para jogar no campo do Real Madrid e buscar o gol. Como as quartas de final da Copa do Rei tem partidas de ida e volta, quanto mais gols marcados fora de casa melhor. A partida de volta acontece uma semana depois, no Camp Nou.

Na temporada passada, o clássico decidiu a Copa do Rei. Desta vez, ainda que pelas quartas de final, deve deixar o caminho livre para, quem passar, chegar ao título. Mas o clássico, por si só, já é motivação suficiente. "Estas partidas te dão uma motivação extra. É um rival histórico e em um campo especial", disse Xavi, com experiência de 13 temporadas de clássicos.

Eleito terceiro melhor do mundo na votação promovida pela Fifa e pela revista francesa France Football, Xavi lamentou a ausência de Sergio Busquets ao lado dele e de Iniesta no meio-campo ideal de 2011. "Ele deveria estar nos 11 ideais da Fifa. É um jogador extraordinário. Erra pouco e vai bem tanto na defesa quanto no ataque", elogiou.