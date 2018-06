Xavi renova por duas temporadas com time do Catar e jogará até os 40 anos

A gloriosa carreira de Xavi Hernández deverá se prolongar por mais dois anos. Nesta quinta-feira, o Al-Sadd, do Catar, anunciou a renovação do contrato do meia espanhol até o fim da temporada 2019/2020. Assim, ele continuará atuando profissionalmente ao menos até quando estiver com 40 anos.

Contratado em 2015 após passar toda a sua carreira profissional no Barcelona, Xavi concluiu recentemente a sua terceira temporada pelo Al-Sadd. Nesse período, ele venceu a Copa do Catar e a Copa do Emir em 2017, além da Copa Sheikh Jassim na temporada 2017/2018.

Além disso, Xavi conduziu o time às quartas de final da Liga dos Campeões da Ásia neste ano. O torneio será retomado no segundo semestre, sendo que o Esteghlal, do Irã, vai ser o próximo adversário do time do meia espanhol, que havia indicado a intenção de se aposentar ao fim do atual contrato, mas que agora vai prosseguir na carreira com a renovação do seu vínculo fechada nesta quinta.

"Estou feliz por continuar a fazer parte da família Al-Sadd por mais dois anos", disse Xavi, em comunicado oficial. "Estou muito feliz de estar no clube e com seus torcedores. Todos aqui são uma grande família e estou satisfeito e entusiasmado em continuar", acrescentou o meio-campista, de 38 anos.