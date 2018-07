Xavi renova vínculo com Barça e quer manter desempenho até os 36 anos

BARCELONA - Depois de Puyol, nesta segunda-feira foi a vez de Xavi Hernández assinar novo contrato com o Barcelona. O meio-campista, assim como o defensor, prorrogou seu vínculo até o dia 30 de junho de 2016, garantindo sua presença também nas próximas três temporadas pelo clube catalão. Lionel Messi fez o mesmo acordo, mas ainda não assinou contrato.

Xavi, assim, vai ampliar o seu recorde de jogador que mais partidas fez com a camisa do Barcelona. Já foram 659 jogos oficiais e, como ele parece longe de perder a titularidade, o número deve crescer bastante nesses próximos três anos e meio.

"É um dia especial, porque serão mais anos no Barça, que é onde eu quero estar. A primeira opção sempre foi ficar aqui para sempre. O clube tem feito um esforço, e eu aprecio isso. Quero manter o desempenho dos últimos anos", comentou Xavi, que, diferente de Puyol, evitou estipular uma idade para continuar jogando.

O meio-campista está com 33 anos e, ao fim do contrato, terá 36. Revelado pelas categorias de base do clube, ele nunca vestiu outra camisa de clube senão a azul-grená do Barcelona.