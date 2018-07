Xavi revela desejo de encerrar carreira no Barcelona

Peça-chave também da seleção espanhola, Xavi entrou neste ano na mira do Paris Saint-Germain, que esperava poder contar com o jogador a partir desta temporada do futebol europeu. O clube francês teria oferecido 80 milhões de euros pelo craque, mas não teve sucesso em sua empreitada.

Já a mais recente investida pelo jogador foi feita pelo Anzhi, da Rússia, que teria oferecido um contrato de 21 milhões de euros por temporada ao atleta. Xavi, porém, recusou a oferta, segundo noticiou a rádio espanhola Onda Cero nesta semana.

"Espero ficar aqui (no Barcelona) por muitos anos. Eu me sinto bem fisicamente, me recuperei totalmente de algumas lesões. A partir daí o Barcelona está fazendo um esforço para que eu possa continuar e eu também. É o meu máximo desejo poder me aposentar aqui", enfatizou Xavi, que já disputou 647 partidas pelo Barça e chegou à base do clube com apenas 11 anos de idade.

Xavi enfatizou também que espera poder renovar o seu contrato o mais rápido possível com o clube, embora o seu compromisso atual com a equipe expire apenas em 2014. "Já tive momentos difíceis no Barcelona, mas este não é o caso (para motivar uma possível saída) e, por tanto, espero continuar e renovar logo", encerrou.