Xavi se derrete em elogios a Martino e Neymar no Barça

BARCELONA - O Barcelona é um time que não apenas tem uma legião de craques, mas que também coleciona líderes dentro de campo. Um deles é Xavi Hernández, o motor do meio-campo e que conhece como poucos como tudo funciona dentro do clube. Nesta segunda, o jogador concedeu entrevista ao jornal catalão Sport e mostrou bastante otimismo com a nova fase vivida pela equipe com as chegadas do técnico argentino Gerardo Martino e do atacante brasileiro Neymar.

Ambos mereceram os mais diversos elogios de Xavi. "(Martino) é um verdadeiro líder. Capaz, preparado e com experiência. Nos transmite muito, de verdade. Nos encontramos com gosto com ele, nos treinos. Ele não vem com nenhuma afã de protagonismo, só quer somar e agregar coisas", comentou o meio-campista.

Para ele, a chegada do treinador argentino muda a forma de o Barcelona trabalhar. "Estamos recuperando um pouco desta intensidade e este ritmo que talvez tínhamos perdido na temporada passada por diversas circunstâncias", opinou.

Neymar também foi alvo dos elogios do espanhol. "É um jogador valente, que se atreve, que é capaz de ir no um contra um. É muito bom abrindo o campo, nas pontas, com a capacidade de fazer gol. É um jogador brutal, alguém que pode fazer a diferença".

Xavi, que só não é capitão do Barcelona porque Puyol segue no elenco, foi mais um a garantir que Neymar e Messi se darão bem juntos. "Aqui a convivência é muito boa. Não faltará nada a Neymar porque queremos que ele seja feliz. Ele está contente, está com o Daniel Alves o dia todo. Mas nós também estamos o recebendo muito bem."