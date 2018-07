Xavi treina e pode voltar ao Barcelona contra o Milan

Nesta sexta-feira, Xavi trabalhou pela primeira vez com o restante do grupo do Barcelona. Apesar da boa notícia, o auxiliar Jordi Roura afirmou que ainda vai aguardar a evolução do jogador para escalá-lo. "Esperamos que jogue, mas vamos esperar sua evolução", disse.

Roura também lamentou a semana difícil de David Villa. O atacante precisou ser internado duas vezes para se tratar de problemas no rim e agora precisará ficar em repouso para tentar jogar na quarta. "Foi um contratempo que tirou o ritmo", lamentou.

Apesar da proximidade do jogo com o Milan, Roura garantiu que o foco do Barcelona está no jogo contra o Granada, sábado, fora de casa, pela 24ª rodada do Campeonato Espanhol. "Centraremos todos os esforços na partida do Granada porque o Campeonato Espanhol é básico para nós. Um resultado positivo será importante", afirmou.