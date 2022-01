Xavi vê Barcelona abalado após 2ª eliminação seguida: 'A palavra não é fracasso'

Duas eliminações seguidas já fazem as cobranças aumentarem sobre o técnico Xavi no Barcelona. Após a queda desta quinta-feira, diante do Athletic de Bilbao, na Copa do Rei, o treinador saiu em defesa do trabalho e reconheceu que seus comandados estão abalados mentalmente e precisam de série de vitórias para dar a volta por cima.

Bastante questionado após o jogo no San Mames por jornalistas catalães, o técnico não admitiu que se falasse em fracasso ou vexame. A história se repetiu e o Barcelona caiu outra vez, pelos mesmos 3 a 2 sofridos na Supercopa da Espanha, há alguns dias, diante do rival Real Madrid, também na prorrogação, agora para o Athletic.

"Não acho certa a palavra fracasso, nós tentamos. Tentamos, conseguimos um gol com o Pedri e pareceu que era a nossa vez, mas o pênalti mudou a cena. Precisamos nos recuperar mentalmente, pois é muito tenso perder dois títulos em uma semana", afirmou o treinador.

Xavi evitou colocar a culpa em seus defensores e deu os méritos ao oponente. "O Athletic fez uma grande partida, mas lutamos até o final. Estão sendo dias difíceis, as coisas não estão saindo como gostaríamos", enfatizou o treinador. "E agora o que fazemos? Não temos escolhas senão continuar lutando. Precisamos tentar vencer todos os jogos da temporada."

Autor do pênalti, Alba jogou no sacrifício, como revelado por Xavi. "Jordi Alba sentiu um desconforto desde o início, mas ainda queria continuar. Sua atitude foi impecável e eu não culparia nenhum jogador em particular, toda a defesa sofreu hoje."

Sobre as contusões de Pedri e Ansu Fati, o treinador revelou maior preocupação com o jovem atacante, vira e mexe afastado por causa dos problemas físicos e que acabara de voltar à equipe. "O incômodo de Pedri não parece nada sério. Temos de esperar para avaliar o Ansu, ele saiu muito mexido emocionalmente", disse o técnico, que abraçou o jovem na substituição, tentando acalmá-lo.