Xavi vê críticas 'exageradas' a Messi na Argentina

O astro argentino voltou a ser alvo do descontentamento dos seus compatriotas após a eliminação da Argentina nas quartas de final da Copa América. Xavi, porém, lembrou que para o maior jogador do mundo fazer a diferença é preciso também que a seleção do seu país atue bem de forma coletiva. "Como todos os jogadores de futebol, Messi depende do coletivo e nós (do Barcelona) somos sortudos por termos um coletivo extraordinário", disse o espanhol.

Messi marcou 53 gols pelo Barcelona na temporada passada, mas não conseguiu balançar as redes adversárias nenhuma vez nesta Copa América, no qual a Argentina jogava como anfitriã e uma das principais favoritas ao título. No ano passado, na Copa do Mundo da África do Sul, o astro também passou em branco na competição, na qual o time então comandado por Maradona foi eliminado pela Alemanha nas quartas de final.

Entretanto, Xavi destacou que "é muito fácil culpar o melhor" pelos resultados ruins amargados pela Argentina nos últimos tempos. Atuando com a sua seleção principal, o país não ganha um título de expressão desde a conquista da Copa América de 1993.