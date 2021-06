Xavier e Cauê podem reforçar o time do Corinthians, domingo, em Belo Horizonte

Depois de somar duas derrotas consecutivas para o mesmo adversário (Atlético-GO) e no mesmo local (Neo Química Arena), em seus dois primeiros jogos no comando do Corinthians, o técnico Sylvinho teve, enfim, uma boa notícia, nesta quinta-feira, ao saber que poderá contar com o retorno de Xavier e Cauê para o duelo de domingo, às 16h, pela segunda rodada do Brasileirão, no Independência, em Belo Horizonte.

Recuperado de uma lesão em músculo posterior da coxa direita, o volante Xavier participou dos exercícios no CT Joaquim Grava, assim como o centroavante Cauê, que estava em tratamento por conta de um trauma no tornozelo direito sofrido na partida diante do River Plate-PAR.

Os atletas que atuaram na derrota, por 2 a 0, diante do Atlético-GO, pela terceira fase da Copa do Brasil, fizeram apenas um trabalho regenerativo, enquanto os demais foram orientados por Sylvinho em uma atividade para aprimorar a marcação na saída de bola do adversário.

Finalizações, lançamentos, tabelas, cruzamentos e jogadas individuais também foram trabalhadas sob orientação do auxiliar técnico Doriva. O zagueiro Raul foi liberado do treino por um problema pessoal.

Em busca de um padrão de jogo e de melhor condição técnica, Sylvinho ainda tem mais dois treinos para comandar antes do embarque para Minas Gerais. Na quarta-feira, o Corinthians terá o duelo de volta da Copa do Brasil com o Atlético-GO.