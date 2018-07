Xeique Salman registra candidatura à presidência da Fifa

O cidadão do Bahrein, que é aliado do xeique do Kuweit Ahmad Al-Fahad Al-Sabah, uma das figuras mais influentes do movimento olímpico mundial, avaliou a opinião das federações de futebol da Ásia na semana passada antes de tomar a decisão final.

O anúncio foi feito no último dia para o registro de candidatos para a eleição de 26 de fevereiro para a presidência do órgão responsável pelo futebol mundial, que está assolado por um escândalo de corrupção.

A Fifa enfrenta a pior crise de sua história após acusações contra diversos dirigentes de subornos, lavagem de dinheiro e fraude. Autoridades suíças também estão investigando a decisão de sediar as Copa dos Mundo de 2018 e 2022 na Rússia e Catar, respectivamente.