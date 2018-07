Xeque dono do City dá cheque em branco para segurar Aguero

Quanto vale o seu futebol? O atacante argentino Sergio Aguero, que vai disputar a Copa América do Chile, terá de responder a essa pergunta a seus patrões do Manchester City, quer tentam manter a base do elenco para a próxima temporada. Para evitar especulações e sondagens de outros clubes europeus pelo jogador, o dono do City, o xeque Mansour bin Zayed Al-Nahyan, que também responde pelo New York City, dos Estados Unidos, deu um cheque em branco para Aguero preencher e assim permanecer no time. A notícia foi publicada pelo jornal El Confidencial.

Enquanto no Brasil alguns dos grandes jogadores trabalham sem receber ou com salários atrasados, no City o cheque é em branco. O argentino agora não tem desculpas financeiras para permanecer na Inglaterra. O Real Madrid é um dos clubes interessados em sua contratação. O técnico Rafael Benítez tem a missão de fortalecer o time madrilenho após uma temporada sem conquistas. Aguero estaria em seus planos.

Aguero terá um mês para pensar. O jogador agora se junta a Messi e Tevez para disputar a Copa América do Chile com a Argentina, vice-campeã mundial, na condição de ficar com a taça. Ele terá prazo para preencher o valor no cheque. Se decidir pelo Real Madrid, a única certeza é que não será por dinheiro.