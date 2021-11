Xingamentos, vaias e jogadores em silêncio marcam noite de novo tropeço do Vasco

O Vasco chegou ao sétimo jogo sem vitória na Série B do Campeonato Brasileiro na noite desta sexta-feira, quando empatou com o Remo, por 2 a 2, em São Januário. A partida aconteceu diante de um ambiente tenso, com xingamentos e acabou sem jogadores concedendo entrevistas.

Germán Cano havia sido o escolhido pela assessoria de imprensa do Vasco para conceder entrevista após a partida, mas o atacante fez sinal negativo aos jornalistas e desceu direto ao vestiário, expondo o descontentamento com o momento vivido dentro e fora de campo pelo clube.

Durante os 90 minutos, Cano e Nenê foram um dos poucos jogadores que não receberam críticas dos torcedores. Os demais atletas foram vaiados e xingados durante os 90 minutos. Evidente que o presidente Jorge Salgado, nas tribunas, também não escapou das críticas.

Fato é que a despedida do Vasco diante do seu torcedor não foi nada boa. Aliás, o clima é de incertezas para 2022, começando sobre quem será o executivo e treinador do time profissional, o que ainda é incerto.

Somente após essas definições o clube começará o planejamento para o ano que vem, o que inclui a renovação de alguns jogadores, entre elas a de Cano. Para isso o clube terá que convencer o jogador e negociar uma dívida com o jogador de mais de R$ 3 milhões, entre salários, direito de imagem e premiações.

Com o sétimo jogo sem vitória na Série B, o Vasco aparece em nono lugar, com 49 pontos. Uma campanha bem abaixo do esperado para quem chegou a sonhar com o retorno à Série A.