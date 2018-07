XV de Piracicaba agita jogo com o Palmeiras: 'Café com bacon'

Em sua página oficial no Facebook, o XV de Piracicaba resolveu brincar com o fato de enfrentar o Palmeiras neste domingo, às 11h, no Allianz Parque, pelo Paulistão. O clube do Interior divulgou uma charge onde aparece o mascote do próprio VX, um Caipira, com os dizeres: "café com bacon."

A imagem faz analogia ao porco, apelido que os palmeirenses não gostavam no passado, mas hoje é mais conhecido e falado do que o periquito, mascote oficial do Palmeiras. A brincadeira é uma alusão à mudança de horário da partida, que estava marcada para as 16h do domingo, seu horário tradicional, mas que foi antecipada para as 11h, horário pouco comum em jogos de times profissionais da Série A-1 do Campeonato Paulista.

A Federação Paulista de Futebol (FPF) decidiu alterar o horário do confronto para atender a um pedido da Secretaria de Segurança Pública, que preferiu antecipar o jogo para garantir segurança aos torcedores e não ter de dividir as atenções do seu efetivo com as manifestações políticas que estão agendadas para acontecer na cidade neste domingo.

No ano passado, o XV de Piracicaba já havia brincado com o Palmeiras ao se referir sobre a partida realizada também pelo Campeonato Paulista como "Feijoada Caipira". O XV é comandado pelo técnico Toninho Cecílio, que já foi zagueiro e dirigente do Palmeiras. Seu nome é identificado com as cores do time.