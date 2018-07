XV de Piracicaba bate a Lusa e vence a primeira no Paulistão

PIRACICABA - O XV de Piracicaba conseguiu a sua primeira vitória no Campeonato Paulista. Na tarde deste sábado, na abertura da terceira rodada, o time piracicabano desperdiçou diversas chances de gol, mas bateu a Portuguesa, por 1 a 0, no Estádio Barão de Serra Negra, e se reabilitou.

Com o resultado, o Nhô Quim conseguiu se recuperar das duas derrotas nas primeiras rodadas, para Santos e São Bernardo, e chegou aos três pontos no Grupo B. A Portuguesa, por outro lado, ainda não venceu e liga o sinal de alerta, já que tem apenas um ponto e entrou na briga contra o rebaixamento.

O JOGO

Com diversas novidades me relação ao tropeço no meio de semana, o XV de Piracicaba entrou com uma postura diferente e criou boas chances de abrir o placar antes dos 10 minutos com Breitner e Adílson. Em ambos os lances, o goleiro Gledson acabou levando a melhor e segurando o placar.

Bem ao estilo Guto Ferreira, fechado na defesa e saindo nos contra-ataques, a Portuguesa também levou perigo em finalização de Geovanni, que o goleiro Márcio apareceu bem para empurrar para linha de fundo. Antes do intervalo, a Lusa parou na trave e quase abriu o placar. Após cobrança de escanteio, Valdomiro subiu mais alto que a defesa adversária, desviou de cabeça e carimbou o travessão.

Na segunda etapa, o panorama da partida se repetiu. O XV pressionou no início, criou chances, mas não conseguiu abrir o placar. Breitner e Jonathan Cafu tentaram, mas desperdiçaram boas chances para desespero dos piracicabanos.

Depois de tanto insistir, o gol saiu apenas aos 22 minutos. Após jogada pela esquerda, Danilo Sacramento apareceu dentro da área e mandou para o fundo das redes. Praticamente no lance seguinte, o meia deixou a torcida do XV de cabelo em pé ao chutar Bryan sem bola e ser expulso. No final, com a vantagem numérica, a Lusa pressionou, abusando das jogadas de bola aérea, mas não conseguiu o empate.

O XV de Piracicaba tem mais um compromisso dentro de casa. Na próxima quinta-feira, recebe a Ponte Preta, às 21 horas. Um dia antes, a Portuguesa encara o Botafogo, no Canindé, às 19h30.

FICHA TÉCNICA:

XV DE PIRACICABA 1 X 0 PORTUGUESA

XV DE PIRACICABA - Márcio; Paulo Henrique, Pitty, Leonardo Luiz e Vinícius Bovi (Gleison); Adilson Goiano, Rodolfo, Breitner e Danilo Sacramento; Pipico (Jonathan Cafu) e Adilson (Gilsinho). Técnico - Edison Só.

PORTUGUESA - Glédson; Régis Souza, Diego Augusto, Valdomiro e Bryan; Willian Magrão (Vander), Renan, Bruninho (Caio) e Wanderson; Giovanni (Gabriel Xavier) e Henrique. Técnico - Guto Ferreira.

GOLS - Danilo Sacramento aos 22 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Aurélio Santanna Martins.

CARTÃO AMARELO - Rodolfo (XV).

CARTÃO VERMELHO - Danilo Sacramento (XV).

PÚBLICO e RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba (SP)