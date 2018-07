XV de Piracicaba bate Audax, escapa do rebaixamento e classifica a Ponte Preta

Com este resultado, o Audax estacionou nos 19 pontos, na terceira posição do Grupo B. Tem cinco a menos que a Ponte Preta, faltando só uma rodada para o fim. Por conta disso, o clube osasquense apenas cumpre tabela na última rodada contra o Bragantino, na quarta-feira, às 22 horas, em Bragança Paulista (SP).

Por outro lado, o XV de Piracicaba se garante matematicamente na elite estadual de 2016. O clube de Piracicaba (SP) chegou aos 17 pontos, na 10.ª posição geral, e ficará, no mínimo, à frente dos quatro últimos. Capivariano, com 13 pontos, Bragantino, com sete, e Marília, com dois, não chegam mais. O mesmo vale para Linense e São Bernardo, que têm 13 e 12 pontos, respectivamente, e fazem confronto direto.

De quebra, o XV de Piracicaba assume a vice-liderança do Grupo D e entra na briga pela vaga com o Penapolense, que tem 15 pontos. Na última rodada, na quarta-feira, às 22 horas, recebe o Corinthians, no estádio Barão de Serra Negra, em Piracicaba.

Apesar de o Audax terminar com mais de 70% de posse de bola, o XV de Piracicaba foi mais eficiente no ataque. O único gol da partida foi anotado aos sete minutos do segundo tempo. Em mais uma bola recuperada no campo de ataque, o meia Paulinho disparou em velocidade, invadiu a área e bateu na saída do goleiro Felipe Alves.

FICHA TÉCNICA

AUDAX 0 x 1 XV DE PIRACICABA

AUDAX - Felipe Alves; Didi (Carlos Magno), João Paulo e Marquinho; André Castro, Camacho, Rondinelly (Thiago Silvy) e Matheus (Thiago); Gilsinho, Rafael Longuine e Ytalo. Técnico: Fernando Diniz.

XV DE PIRACICABA - Roberto; Leonardo, Rodrigo e Zelão; Éder, Renan Foguinho, Clayton, Tony (Juliano) e Fabiano; Paulinho (Henrique) e Bruninho (Chico). Técnico: Toninho Cecílio.

GOL - Paulinho, aos 7 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - André Castro e Rondinelly (Audax); Renan Foguinho e Bruninho (XV de Piracicaba).

ÁRBITRO - Philippe Lombard.

RENDA - R$ 25.750,00.

PÚBLICO - 4.688 pagantes.

LOCAL - Estádio José Liberatti, em Osasco (SP).