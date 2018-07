XV de Piracicaba confirma Edson Só como novo técnico

Campeonato Paulista.

Edison se apresentou no Estádio Barão de Serra Negra e nesta tarde de segunda teve o primeiro contato com o grupo de jogadores da equipe. Com ele chegaram chegam o auxiliar-técnico Régis Angeli, o preparador físico Caio Lúcio e o preparador de goleiros Thiago Funis.

A missão do treinador será livrar o XV de Piracicaba do risco de rebaixamento no Paulistão. O time está desde a sexta rodada do torneio estadual sem vencer. A última vitória aconteceu no dia 6 de fevereiro, quando bateu o São Bernardo por 3 a 0, e desde então a equipe começou despencou na tabela e agora aparece em 15.º lugar, com dez pontos ganhos.

Nos próximos dias, a diretoria do XV deve confirmar uma intertemporada para tentar reencontrar o clube poder reencontrar o caminho das vitórias contra o Ituano, na próxima sexta-feira, às 19h30, fora de casa, pela 12.ª rodada do torneio estadual.