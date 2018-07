XV de Piracicaba e Mogi Mirim acertam com atacantes para a disputa do Paulistão

Com passagens por times como Figueirense, ABC e América-MG, Rodrigo Silva se junta a outros oito reforços apresentados na última segunda-feira. Entre eles o goleiro Bruno Brígido, os laterais Daniel Damião e Julinho, o zagueiro Dão, o volante Léo Salino, os meias Aloísio e Gérson Magrão e o atacante Henrique Santos.

O XV de Piracicaba tem estreia prevista para o próximo dia 31, quando visitará o Corinthians, no estádio Itaquerão, em São Paulo. O time do interior integra o Grupo C ao lado de Capivariano, Ferroviária, Audax e São Paulo.

MOGI MIRIM - O Mogi Mirim acertou a chegada de mais um reforço, nesta terça-feira, para o Paulistão. Trata-se do experiente atacante Bruno Mineiro, que fez parte do elenco do Santa Cruz no acesso da Série B do Brasileiro do ano passado.

Apesar do negócio já estar certo, Bruno Mineiro deve se apresentar somente na próxima semana. O ex-jogador de Sport, Portuguesa e Atlético Paranaense solicitou uns dias a mais de férias para resolver alguns problemas particulares.

O Mogi Mirim tem estreia prevista para o próximo dia 31 contra o Audax, em Mogi Mirim (SP). O time está no Grupo D, que ainda conta com Água Santa, Corinthians, Red Bull Brasil e Rio Claro.