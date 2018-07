XV de Piracicaba fecha pacote de reforços para Paulistão

Pedro Paulo defendeu o Joinville na Série B do Brasileiro deste ano. Léo Mineiro e Márcio Diogo também disputaram o mesmo campeonato, no qual foram rebaixados com o Ipatinga. Enquanto isso, Janilson fez parte do elenco do Luverdense que brigou pelo acesso na Série C.

Agora, o número de reforços anunciados pela diretoria do clube chega a 13, mas algumas caras novas ainda são aguardadas no Estádio Barão de Serra Negra. O XV de Piracicaba será comandado pelo técnico Sérgio Guedes, que foi rebaixado com o Sport no Brasileirão.

A estreia do XV de Piracicaba no Paulistão de 2013 será contra o União Barbarense, no dia 19 de janeiro, no Estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães, em Santa Bárbara d''Oeste.